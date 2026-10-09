Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’in görev süresinin sona ermesi dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen resepsiyona katıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, Ömüraliyev’e TDT Genel Sekreterliği görevi süresince Türk dünyasındaki iş birliğinin gelişmesine yaptığı katkılar ve KKTC’ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi.