Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Washington’da Atlantic Council’da düzenlenen toplantıya katıldı ve Hudson Institute yetkilileriyle görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu çalışmaları için bulunduğu New York’tan Washington’a geçti.

Düşünce kuruluşu Atlantic Council’de akademisyen, analist ve kurum yetkililerinin katıldığı toplantıda Kıbrıs konusuna ilişkin sunum yapan Ertuğruloğlu, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Ertuğruloğlu’nun diğer bir düşünce kuruluşu Hudson Institute yetkilileriyle görüşmesinde ise Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler ele alındı.

Ziyareti kapsamında bazı yetkililerle de görüşmeler yapan Bakan Ertuğruloğlu’na temaslarında Müsteşar Kemal Köprülü, emekli Büyükelçi Mustafa Lakadamyalı, Danışman Selen Küçük ve 3. Sekreter Enis Porat eşlik ediyor.