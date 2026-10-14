Ertuğruloğlu, Hristodulidis’in iddialarına ilişkin Erhürman’dan henüz bir açıklama gelmemesini de eleştirdi; Hristodulidis’in Erhürman adına da dile getirdiği mutabakat iddiasına Cumhurbaşkanı’nın açık bir yanıt vermesi ve çok kesin bir tavır koyması gerektiğini söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Ertuğruloğlu, Hristodulidis’in dün yapılan liderler görüşmesinin ardından basına yansıyan ifadelerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı’nın bu konuda açıklama yapmasını ve “Benim böyle bir mutabakatım yoktur.” demesini beklediğini belirten Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

“Şu ana kadar bekledim, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dan herhangi bir tepki gelmedi. Böyle vahim bir hatayı işlemediğini düşünmek isterim, ümit ederim. Bu yapılabilecek bir hata değildir.

Bu; KKTC'yi ortadan kaldıran, kendinin devletin başkanı, cumhurbaşkanın statüsünü ortadan kaldırın, Kıbrıs Türkü'nü adına ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ denen Rum Devleti'nin bir toplumu durumuna düşüren bir söylemdir.

Buna KKTC Cumhurbaşkanı’nın çok kesin tavır koyması gerekir.”

- “Dışişleri Bakanı olarak ben böyle bir beyanata sessiz kalamam”

Ertuğruloğlu, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorununa yaklaşımının 1964 tarihli 186 sayılı kararla başlayan yanlış bir teşhise dayandığını ve bunun Kıbrıs sorununu yaratan kararların izlediğini ifade etti; “Hiçbir BM sürecinde Kıbrıs Türkü’nün mutlu olacağı bir sonuç çıkmadı.” dedi.

Görüş birliği ifadesini bu nedenle ciddi bulduğunu belirten Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

“Böyle bir beyanata sessiz kalamam. Ben bu ülkenin Dışişleri Bakanı olarak yapmam gerekeni yapıyorum. Aynı tavrı KKTC Cumhurbaşkanı’ndan da bekliyorum.”

– “Bizim Rumlarla görüşecek bir şeyimiz yok”

Bu koşullarda görüşmelerin sürdürülmesini sorgulayan Ertuğruloğlu, “Siz bu kişiyle neden görüşüyorsunuz? Neyi görüşüyorsunuz, neyi çözeceksiniz?” diye sorarak, Kıbrıs Türk tarafının Rum tarafıyla görüşeceği bir konu bulunmadığını kaydetti.

Güven artırıcı önlemlerin görüşülmesinin dahi Rum tarafının devlet statüsünü pekiştirdiğini, Kıbrıs Türk tarafını ise toplum statüsünde konumlandırdığını belirten Ertuğruloğlu, cumhurbaşkanının, vatandaşları için karşı taraftan pasaport talep etmesini de bu çerçevede eleştirdi.

– “Politikamız egemen eşit iki devlet ve eşit uluslararası statüdür, geri adım atmamız söz konusu değildir”

Ertuğruloğlu, “Politikamız iki egemen eşit devlettir. Bundan geri atma da söz konusu değildir. Bu asla taviz verilecek bir politika da değildir.” dedi.

Mevcut durumun çözümün kendisi olduğunu ve bunun elde edildiğinin kaydeden Ertuğruloğlu, diğer ülkelerin bu durumu henüz kabul etmemesinin söz konusu politikadan vazgeçilmesi için gerekçe olamayacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “bundan vazgeçilmesi halinde Rum’un boyunduruğu altına girileceğinin herkes tarafından iyice düşünülmesi gerektiğini” söyledi.

Rum’un temsil ettiği sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ortak olunduğunun düşünülmesinin “gerçek dışı” olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının çözümden, bugün sahip olduğu hakların korunup bunlara yeni haklar eklenmesini beklediğini düşündüğünü ancak Rum tarafıyla varılacak bir anlaşmada bunun gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türkü'nün geleceği kendi egemen devletinin varlığı ve Türkiye ile beraberliğidir.” ifadelerini kullandı.

– “KKTC’yi daha refah bir devlet yapmaya odaklanmalıyız”

Bu noktada dış politika üzerinden ülkede yaşanan tartışmaların Kıbrıs Türk tarafını yıprattığını ve bu tartışmaların karşı tarafa malzeme verdiğini kaydeden Ertuğruloğlu, karşı tarafın kim olduğunun iyi görülmesi gerektiğini kaydetti.

Odaklanılması gereken KKTC’nin güçlenmesi olduğuna inandığını dile getiren Ertuğruloğlu, “Biz iç politikaya odaklanmalıyız, dış politikaya değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni nasıl daha başarılı, daha güzel, daha rahat, daha müreffeh bir devlet yaparız; buna odaklanmalıyız.” dedi.