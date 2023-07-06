YORUM HABER

1. İlk yapılan açıklamalara göre; görev süresi Mart 2023 ayı itibariyle dolan RMMO K. Korg. Dimokritos Zervakis'in, görev devir tesliminin 21 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Yunanistan Genel Seçimleri sonrası Haziran 2023 ayında olmasının beklendiği,

2. Yunanistan Genel Seçimlerinin ikinci tura kalarak, 25 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşmesi nedeniyle, Zervakis'in görev süresinin Bakanlar Kurulu kararıyla 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldığı,

3. Rum basınında yer alan haberlere göre; Yunanistan'daki yeni hükümetin yemin etmesinin ardından, RMMO Komutanı ile ilgili durumun netleşeceğinin ve GKRY Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas'ın konu ile ilgili Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'tan haber beklediğinin ifade edildi.

KOMUTANIN EVİNE DÖNMESİ ONAYA BAĞLI

Yunan ordusundan emekli olup, Rum Muhafız Ordusu'nun başına gönderilen komutanlar sözde "GKRY Bakanlar Kurulu" kararıyla atanıyormuş. Öyle mi? Peki neden Mart ayında görev süresi dolan Rum Muhafız Ordusunun Yunan Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis, hala evine dönemedi?

21 Mayıs’ta Yunanistan'da gerçekleşen Genel seçimlere kadar ZERVAKİS görevinde bırakıldı ve bir sebep gösterilmeden sadece Haziran'da görevi bitecek denildi. Peki seçim ilk turda bitmeyip ikinci turu 25 Haziran'da gerçekleşince ne oldu? Tabii ki Zervakis'in görevi yine uzatıldı! Diyelim ki bunun Yunanistan seçimleriyle bir alakası yoktu ve sözde "GKRY Bakanlar Kurulu" tarafından alınan bir karardı.

Peki GKRY Savunma Bakanı Sayın Mihalis Yorgallas, GKRY Bakanlar Kuruluna dahil değil mi? Tabii ki dahil. Ama Yunan Savunma Bakanı Sayın Nikos Dendias değil ve kendisi yerine geçecek halefi adına da bu kararı vermek istemiyor. Yunanistan'ın yeni Savunma Bakanı görevini üstlenmeden ve kabinede yerini almadan önce Zervakis'in görevi daha çok uzatılır.

Sayın Komutanın ev hasreti daha çok sürecek gibi...