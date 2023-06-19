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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem

Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem

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