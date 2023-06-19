AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Saat 14.43'te gerçekleşen deprem 12,52 kilometre derinlikte meydana geldi.