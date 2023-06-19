AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Saat 14.43'te gerçekleşen deprem 12,52 kilometre derinlikte meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Saat 14.43'te gerçekleşen deprem 12,52 kilometre derinlikte meydana geldi.
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