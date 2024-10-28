Bunlar da ilginizi çekebilir

Son duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına; hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbetinin öğrenilmesine de karar verilmişti.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dördüncü duruşmada alınan ara kararlardan biri de İzmir 9 Eylül Üniversitesi bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştırılmasıydı.

6 Şubat 2023’teki depremlerde 35 kişilik Gazimağusa TMK öğrenci ve öğretmen heyeti yanında 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki İsias Otel’le ilgili son duruşma 22 Ekim’de yapılmıştı.

Esendağlı, raporun detaylı olarak incelenerek, gerekli açıklamaların yapılacağını kaydetti.

Üstel: Büyük ve müstesna ülkenin kardeş devleti olmaktan büyük onur duyuyoruz

Üstel: Büyük ve müstesna ülkenin kardeş devleti olmaktan büyük onur duyuyoruz

Esendağlı, bilirkişi raporuna göre davadaki tüm sanıkların kusurlu bulunarak, sanıklara sorumluluk addedildiğini söyledi.

KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, 9 Eylül Üniversitesi’nce hazırlanan İsias dava sı bilirkişi raporunun bugün çıktığını ve sisteme yüklendiğini belitti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.