Esentepe-Tatlısu ana yolunda saat 14.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, akaryakıt kamyonu dere yatağına düştü.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Cengiz Çakır, yönetimindeki PM 972 plakalı akaryakıt kamyonu ile Girne istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak dere yatağına düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan olmadığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.