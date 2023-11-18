Esentepe'de meydana gelen feci kazada bir araç, iş aracına arkadan çarptı.

3 Bin 154 gün ülkede kaçak yaşamış! 3 Bin 154 gün ülkede kaçak yaşamış!

Kazada yaralanan şahıslar ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin kazayla ilgili açıklama yapması bekleniyor…

Detaylar gelecek…

Kaynak: Haber Kıbrıs