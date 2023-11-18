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3 Bin 154 gün ülkede kaçak yaşamış!

3 Bin 154 gün ülkede kaçak yaşamış!

Esentepe'de meydana gelen feci kazada bir araç, iş aracına arkadan çarptı.

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