Esentepe'de meydana gelen feci kazada bir araç, iş aracına arkadan çarptı.
Kazada yaralanan şahıslar ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin kazayla ilgili açıklama yapması bekleniyor…
Detaylar gelecek…
Kaynak: Haber Kıbrıs
Esentepe'de meydana gelen feci kazada bir araç, iş aracına arkadan çarptı.
Kazada yaralanan şahıslar ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin kazayla ilgili açıklama yapması bekleniyor…
Detaylar gelecek…
Kaynak: Haber Kıbrıs
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