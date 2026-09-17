Esentepe’de faaliyet gösteren bir işletmede çıkan tartışma sonucu bir kişi ciddi şekilde darp edilirken, parmağı ısırılarak koparıldı.
Polisten verilen bilgiye göre olay, 15 Eylül 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.
Aralarında yaşanan tartışma sırasında S.B. (E-47), A.Ü. (E-39)’nün başına yumruk ve duvara vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etti.
S.B.’nin ayrıca A.Ü.’nün sağ elindeki bir parmağını ısırarak kopmasına neden olduğu belirtildi.
Olayla ilgili S.B. tutuklanırken, polisin soruşturması devam ediyor.