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Olayla ilgili S.B. tutuklanırken, polisin soruşturması devam ediyor.

S.B.’nin ayrıca A.Ü.’nün sağ elindeki bir parmağını ısırarak kopmasına neden olduğu belirtildi.

Aralarında yaşanan tartışma sırasında S.B. (E-47) , A.Ü. (E-39)’nün başına yumruk ve duvara vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etti.

Polisten verilen bilgiye göre olay, 15 Eylül 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Esentepe’de faaliyet gösteren bir işletmede çıkan tartışma sonucu bir kişi ciddi şekilde darp edilirken, parmağı ısırılarak koparıldı.

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