Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Rifat Üzümlüler olguları aktardıç

Polis, zanlının 5 Ekim 2023 tarihinde, saat 18.00 sıralarında eşine kötü davrandıkları gerekçesiyle eşinin akrabası Ü.E.’nin Lefkoşa’daki ikametgahına izinsiz olarak girip mülküne tecavüz ettikten sonra, kanunsuz olarak taşıdığı tasarrufundaki 50 santim uzunluğundaki demir cop ile Ü.E.’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, başından 5 santim kesi oluşmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını, olayda kullanılan demir copun Ü.E.’nin evinde bulunarak,emare alındığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

