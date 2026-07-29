Mahkemede mesele işle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Açelya Görür olayla ilgili bulguları aktardı.

Karagil 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 03:30 raddelerinde Lefkoşa adresinde Lefkoşa'da sakin zanlı A.N'nin eşini telefon hattı üzerinden arayarak, taciz ettiğini, ardından eve gidip, "kimin altındaydın da bebek uyumadı bu saate kadar, çık dışarı, dışarı çıkmazsan ya seni ya bebeği ya anneni ya kardeşini öldüreceğim." diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu, saçından tutup sürükleyerek yine, sağ eli ile boğazını sıkıp, sol eliyle yüzünün sağ tarafına tokat atmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, yapılan şikâyet üzerine zanlının temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını, müştekinin acil servise götürülüp doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu almasının sağlandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde yapılan araştırmada zanlının 2024-2025 yıllarında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikâyet edildiğini ancak şikâyetin ileri götürülmediğini kaydetti.

Polis, zanlının eşinin maddi durumu olmadığı için boşanma davası açamadığını söylediğini de aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, Türkmenistan uyruklu zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise çok pişman olduğunu ifade etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.