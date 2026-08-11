Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ebrar Kiriş, mahkemede olguları aktardı.

Polis, olayın 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Haspolat’ta zanlının ikametgahının salonunda meydana geldiğini söyledi. Zanlı ile eşi S.A. arasında boşanmak istemesi nedeniyle sözlü tartışma yaşandığı belirtilirken, tartışma sırasında İ.A.’nın eşinin vücudunun çeşitli yerlerine elleriyle vurarak ciddi şekilde darp ettiği kaydedildi.

Polis, zanlının eşinin sol kulağına iki kez tokat attığını ve bu nedenle kulak zarının yırtılmasına sebebiyet vererek vahim zarara yol açtığını belirtti.

Şikâyet 24 gün sonra yapıldı

Polis, olayla ilgili şikâyetin 10 Ağustos 2026 tarihinde yapıldığını ve İ.A.’nın aynı gün tutuklandığını söyledi.

Zanlının yazılı dava tebliğini kabul ettiğini ve soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, mahkemeden teminat talep etti.

Mahkemede söz alan İ.A. ise pişman olduğunu ifade etti.