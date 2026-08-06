Gönyeli'de meydana gelen "ciddi darp, itale-i lisan ve KKTC'de ikamet izinsiz kalma" suçlarından tutuklanan B.S.C., Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Gönyeli Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Batuhan Ünal, olayın 4 Ağustos 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında zanlının Gönyeli'deki ikametgahında meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının eşiyle yaşadığı tartışma sırasında balkon kapısını açarak, umumi bir yerden duyulabilecek şekilde eşine hakaret ettiğini belirtti.

Ardından zanlının sağ eliyle eşinin kolunu tuttuğunu, sol eliyle ise boğazını sıkarak ciddi şekilde darp ettiğini kaydeden polis, şikayetçinin aynı gün polis eşliğinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü ifade etti.

Yapılan muayenede düzenlenen doktor raporunda, mağdurun boynunun sol tarafında yaklaşık 1,5 santimetre çapında kızarıklık tespit edildiğini aktaran polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının muhaceret kayıtlarının da incelendiğini söyledi.

Polis, yapılan kontrollerde B.S.C.'nin 13 Haziran 2026 tarihinden itibaren 53 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının ülkede yasal statüsünün bulunmadığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.