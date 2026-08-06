Polisin açıklamasına göre olay, 4 Ağustos saat 22.00 sıralarında bir ikametgahta meydana geldi. B.S.C. (50), eşiyle yaşadığı tartışma sırasında eşine küfür edip darp etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlı 5 Ağustos'ta tespit edilerek tutuklandı.

Muhaceret kayıtlarında yapılan incelemede ise zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığı ve ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edildi.

Polisin olayla ilgili ciddi darp, itale-i lisan ve ikamet izinsiz yaşama suçlarından başlattığı soruşturma devam ediyor.