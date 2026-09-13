Alayköy-Lefkoşa ana yolunda dün saat 18.00 sıralarında 41 yaşındaki S.A.T önce kullanımındaki araçla kaza yaptı ardından da aynı araçta yolucu olarak bulunan ve tartıştığını iddia ettiği eşi Rukiye Tunçer’i öldürdü.

Polis, S.A.T’nin olayın ardından götürüldüğü polis merkezinde el yazısıyla yazdığı ifadesinde eşini elleriyle ve araçta bulunan spiral makinesiyle kafasına vurarak, öldürme suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, bu sabah mahkemeye çıkarılan S.A.T’nin soruşturmanın selameti ve otopsinin tamamlanması açısından 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti, savcı ve zanlının avukatının da itiraz etmemesi üzerine mahkeme zanlının 3 daha tutuklu kalmasına karar verdi.