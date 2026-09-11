Alayköy’de meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme” meselesiyle ilgili olarak tutuklanan zanlı E.T. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettişi Hüseyin Zaifer, olayla ilgili bulguları aktardı.

Zaifer, zanlı E.T.’in 22 Ağustos 2026 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Alayköy’deki ikametgâhın yatak odası içerisinde, kendisine ait mallarını alacağını düşündüğü gerekçesiyle ikametgâhın mutfak kısmından aldığı, ağız uzunluğu 11 cm, toplam uzunluğu 25 cm olan krem renkli bıçakla yatak odasında uyumakta olan eşi Cumali İsmail Taşdemir’i boyun, bel ve sırt bölgelerinden 5’i öldürücü olmak üzere 30 kez bıçaklamak suretiyle taammüden öldürdüğünü mahkemeye aktardı.

Zaifer, aynı gün zanlı E.T.’in Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelerek teslim olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak 19 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, zanlının itiraf içerikli iki adet gönüllü ifade verdiğini ve soruşturma kapsamında birçok ifade alındığını söyledi.

Polis, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılan zanlının psikolojik muayenelerinin yapıldığını ancak beyninde tümör bulunması nedeniyle soruşturma sürecinin uzadığını belirtti.

Zaifer, zanlının beynindeki tümörün psikiyatrik durumuna etki edip etmediğinin de araştırılacağını belirterek 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.