Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Müfettişi Hüseyin Zaifer, olayla ilgili bulguları aktardı. Zaifer, zanlı E.T.’nin 22 Ağustos 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında Alayköy’deki ikametgahın yatak odasında, kendisine ait eşyaların alınacağını düşündüğü gerekçesiyle mutfaktan aldığı, ağız uzunluğu 11 santimetre, toplam uzunluğu ise 25 santimetre olan bıçakla, yatak odasında uyumakta olan eşi C.İ.T.’yi boyun, bel ve sırt bölgelerinden çok sayıda bıçaklayarak taammüden öldürdüğünü mahkemeye aktardı.

Zaifer, zanlı E.T.’nin olayın yaşandığı gün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek teslim olduğunu belirtti.

İKİ GÖNÜLLÜ İFADE VERDİ

Polis, zanlının daha önce iki kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 11 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Zanlı E.T.’nin itiraf içerikli iki gönüllü ifade verdiğini belirten Zaifer, soruşturma kapsamında birçok kişinin ifadesinin alındığını söyledi.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade eden polis, alınması gereken başka ifadeler ve incelenecek kamera görüntülerinin bulunduğunu kaydetti.

DOKTOR KONTROLÜNDEN GEÇİRİLECEK

Polis Müfettişi Hüseyin Zaifer, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini ancak henüz bu konuda rapor hazırlanmadığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Zaifer, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı E.T.’nin soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.