Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Açelya Görüroğlu, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı M.D.’nin 1 Eylül 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında, aynı yerde sakin eşi H.D. ile aralarında çıkan sözlü tartışma sırasında eşine hakaretlerde bulunduğunu söyledi.

Polis, H.D.’nin yaşananları polise bildireceğini söylemesi üzerine zanlının, “Ne olacak ki beni şikâyet etsen bir iki gün yatar çıkarım. Polise gidersen seni bulup yine öldürürüm” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

DAHA ÖNCE DE EŞİNE YÖNELİK SUÇLARDAN TEMİNATA BAĞLANDI

Polis, zanlı M.D.’nin 2 Eylül’de tutuklandığını belirterek, zanlının daha önce de eşine yönelik suçlarla gündeme geldiğini açıkladı.

Zanlının 3 Haziran 2025 tarihinde eşine karşı işlediği iddia edilen “Şiddet Kullanma Tehdidi ve Ciddi Darp” suçlarından dolayı teminata bağlandığı ve hakkında dosya tanzim edildiği belirtildi.

Polis ayrıca zanlının 18 Haziran ve 23 Haziran 2025 tarihlerinde “Koruma Emrine Riayetsizlik” suçlarını işlediğine ilişkin şikâyetler bulunduğunu ancak söz konusu iddiaların ispatlanamadığı için ileri götürülemediğini kaydetti.

Mahkemede, H.D.’nin 19 ve 22 Ocak 2026 tarihlerinde de darp iddialarıyla ilgili polise bilgi verdiği ancak şikâyetçi olmadığı aktarıldı.

“MÜŞTEKİ HAYATINDAN ENDİŞE DUYUYOR”

Polis, zanlının serbest kalması halinde benzeri suçları yeniden işleme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.

Müşteki H.D.’nin hayatından endişe duyduğunu da polise bildirdiğini kaydeden Görüroğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar 15 günü aşmayacak bir süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı M.D.’nin 15 günü aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.