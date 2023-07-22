Açıklama şöyle:

Projemiz 24 Eylül 2022 tarihide ihaleye çıkılmış olup Aralık ayında sözleşmenin imzalanması ile birlikte çalışmalara başlanmıştır.

Bölgenin 1. Derece koruma alanı olması vesilesi ile bölge içinde yapılan tüm çalışmalar dairemiz tarafından gerek zemininde yapılan kazı çalışmaları, gerekse binaların cephelerindeki restorasyon çalışmaları teknik personelimizin kontrolü ile birlikte yürütülmektedir.

Bu bağlamda, Proje hazırlık aşamasında ve ihaleye çıkılmadan önce üst düzey yöneticiler tarafından Planlama onayı için görüş alınmış olup, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından hazırlanan projenin Anıtlar Yüksek Kurulu’na sunulması gerekmediği o dönemde projede çalışan teknik personel tarafından bilgi verilmiş ve ihaleye çıkılmıştır.

Aralık 2022 den beridir, proje değişik zamanlarda basına ve sosyal medyaya haber olarak çıkması ile birlikte özellikle şubat ayında kazı esnasında bulunan tren rayları günlerce medya da yer almış ve bunlara bağlı olarak medyaya değişik zamanlarda proje ile ilgili bilgi verilmiş, kazı esnasında bulunan bulgular ile birlikte projede mecburi değişklikler yapılmış olmasına rağmen hiç bir kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Örgütleri tepki göstermemiştir.

Proje devam ederken altyapının %90’ı tamamlanması ile birlikte zemin döşemesine geçilmiştir. Zemin döşemesi başlandığı zaman aylardır devam eden çalışmalar sosyal medyada çıkan haberler ile birlikte bazı kesimlerin dikkatini çekmiş olup Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından zemin döşemesinin uygun olmadığı görüşünü iletmiştir.

Anıtlar Yüksek Kuruluna projenin sunumu yapıldığı zaman kurul farklı bir zemin döşemesi için karar üretmiştir. Bu bağlamda dairemiz kısa bir süre içinde alınan karara uygun yeni proje hazırlanarak Kurula sunmuş ve 26.06.2023 tarihli kurul karar ile uygulanması uygun görülmüştür. Projenin hem Planlama onayı alınmış hem de Anıtlar Yüksek Kurulu onayı alınarak uygulama için hazır hale getirilmiştir.

Gelinen aşamada karar gereğince dökülmüş olan beton sökülerek alandan uzaklaştırılacak ve sıkıştırılmış kum ile birlikte beton parke zemine döşemesi yanı sıra bina cepheleri ve rıhtım tarafında projede belirtilen yerlerde çakıl taşı ile döşenerek tamamlanacaktır.

Proje müteahite verilmiş olup daha fazla mağduriyet yaşanmaması için hızlı bir şekilde tamamlanarak Antik Limanımız yeni çehresi ile halkımıza hizmet vermeye başlayacaktır.