Polis, zanlının 13 Şubat 2023 tarihinde yine aynı yerden ikametgah içerisine girerek, adı edilenin boğazını sıktıktan sonra göğsünden iterek darp ettiğini açıkladı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlının, 9 Şubat 2023 tarihinde, eski eşinin evine, balkondan gizlice girip, adı edilene ait bir adet kilot çaldığını belirtti.

Polis tutukladığı H.Y.’yi mahkeme ye çıkarttı ve aleyhine tahkikat maksatlı 1 gün tutukluluk emri aldı.

Konu eve iki kez izinsiz giren H.K., ilkinde, eski eşinin iç çamaşırını sirkat etti, ikinci girişinde eski eşinin boğazını sıkıp, göğsünden iterek adı edileni darp etti.

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