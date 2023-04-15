Lefkoşa'da meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.Ş. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, olguları aktardı. Polis, zanlı Hüseyin Şah 14 Nisan 2023 tarihinde saat 09.10’da ayrılmış olduğu kız arkadaşı Ü.B’yi defalarca arayıp telefonda taciz edip, telefonları açmadığı için Ü.B.'nin kalmakta olduğu Hamitköy'deki, ikametgahın açık olan mutfak kapısından izinsiz olarak girip mülke tecavüz ettiğini söyledi.

Polis, evden çıkan Ü.B.'nin arkasından giden zanlının, araca binen müştekinin aracının kapısının önünden çekilmeyerek adı edilene hitaben "Seni kızına söyleycem. Benle barışmazsan, müşterilere fazla para aldığını söyleycem. Kötü şeyler olacak. Seni öldürecem barışmazsan" demek sureti ile de şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının olay anında, konu aracın şoför kapısının yan iç cebinde bulunan iki adet markası meçhul gözlüğünü sirkat ettiğini anlattı.

Polis, müştekinin kullandığı araç ile zanlının kullandığı motosikletine kasten iki kez çarptıktan sonra yere düşen zanlının kalkarak, Ü.B'ya ait konu aracın şoför kapısının camını kasten ve kanunsuz olarak kırıp hasara uğrattığını belirtti.

Polis, zanlının akabinde Ü.B'nin yüzüne yumruk vurup ittirip kırılan çam parçalarının da gözünün içine kaçıp gözünün çizilmesine sebebiyet vererek de ciddi bir şekilde darp ettikten sonra tekrardan adı edilenin aracının kontak anahtarını sirkat edip olay yerinden kaçtığını belirtti.

Polis, aynı gün müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve yapılan muayenesinde kırılan cam parçalarının gözünde geçici çizik oluşturduğu tespit edilip olay yeri fotoğraflarının ve olayı gören kamera görüntüleri alınıp, görgü tanıklarından ifade temin edildiğini anlattı.

Polis, aynı gün zanlının aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve sirkat ettiği eşyaların tespit edilip emare olarak alındığını söyledi. Polis, KKTC vatandaşı olup işletmeci olan zanlının davalarının görülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.