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Molotoflardan biri duvara isabet edip, diğeri yanmadan apartmanın bahçesine düştü. Mahalle sakinlerinin çabası ile çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Bir süre sonra Kani G, yanında getirdiği 2 molotof kokteylini Aysun A’nın bulunduğu daireye atıp kaçtı.

Kani G. (42), Çay Mahallesi 2129 Sokak’taki bir apartmanın ikinci katında ikamet eden eski kız arkadaşı Aysun A’nın evinin önüne geldi.

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