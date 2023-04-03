EVRAKLAR HALA TAMAMLANIYOR

8 Şubat 2022’de hain bir suikasta kurban giden Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı’nın öldürülmesiyle ilgili olarak devam eden soruşturmada, dosya hala tamamlanmadı.

Falyalı suikastı gecesi olay yerinde olan ve havaya ateş açtığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılan eski koruma Halil Işık’ın ifadesi istinabe aracılığıyla Türkiye’ye gönderilmek üzere yargıç huzurunda yeniden alındı. Mahkemede Işık ifadesine ekleme yapmayacağını beyan etti.

Olağanüstü güvenlik önlemleri altında mahkemede ifadesi alınan Işık yeniden cezaevine gönderildi.