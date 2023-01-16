Eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı hayatını kaybetti.

ERTUĞRULOĞLU: “HİZMETLERİNİ UNUTMAYACAĞIZ”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kundakçı’nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

KTBK Komutanı olarak KKTC’de de görev yapan Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı’nın vefatından büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türkünün haklarının yılmaz savunucusu değerli komutanımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim. Hizmetlerini unutmayacağız” dedi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kundakçı’nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Hasan Kundakçı Paşa, dirayetli duruşu ile halkımızın sevgi ve takdirini kazanmıştır… Ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Tatar, yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde KTBK Komutanı olarak görev yapmış, o kritik dönemde sınır delme operasyonlarına karşı dirayetli duruşu ile süreci başarıyla yöneterek halkımızın sevgi ve takdirini kazanan Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı Paşa'nın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı dilerim.”

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kundakçı’nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Töre, mesajında şunları söyledi:

“Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerek ise Türkiye’de hizmet verdiği sürede kahramanca görevini yapan eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı’nın hayatını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü duyuyorum… Değerli Komutanımıza Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dilerim… Sayın Kundakçı, verdiği hizmetlerle daima hatırlanacaktır… Ruhu şad olsun.”