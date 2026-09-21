Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Yıldız, olayın 21 Eylül 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında, Değirmenlik Başpınar Özcanlar Caddesi’nde meydana geldiğini aktardı.

Polis, zanlının müştekinin bilgisi dahilinde evin mutfak kapısını anahtarla açarak içeri girdiğini ve yatak üzerinde kırmızı renkli bir sütyen görmesi üzerine kendisinin aldatıldığını düşündüğünü belirtti. Zanlının bunun ardından yatağı kasten ve kanunsuz şekilde ateşe vererek yangın çıkmasına sebep olduğu kaydedildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yatak odası ve içerisindeki eşyaların tamamen yandığı, evin tüm duvarlarının ise yangın nedeniyle islendiği belirtildi. Oluşan zarar-ziyanın henüz tespit edilmediği ifade edildi.

Polis ayrıca zanlının olay sonrasında Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ve soruşturma kapsamında yapılan incelemede müştekiye WhatsApp üzerinden “evi yaktım” şeklinde mesaj gönderdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini; incelenecek kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler bulunduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gizem Erciyas, huzurundaki şahadeti değerlendirerek zanlının soruşturma amacıyla 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.