Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru H.Y., olayın detaylarını aktardı.

Polis, zanlının 21 Eylül 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında Değirmenlik Başpınar Özcanlar Caddesi’nde bulunan ve S.Ö.’ye ait ikametgâha, bilgisi dahilinde mutfak kapısının anahtarını kullanarak girdiğini söyledi.

Zanlının yatak üzerinde kırmızı renkli bir sütyen görerek erkek arkadaşının kendisini aldattığını düşündüğü ve bunun üzerine yatağı kasten ateşe vererek yangın çıkmasına sebebiyet verdiği belirtildi.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü belirten polis, çıkan yangında yatak odası ve içerisindeki eşyaların tamamen yandığını, evin duvarlarının ise isten zarar gördüğünü kaydetti. Yangın nedeniyle oluşan zarar-ziyanın henüz tespit edilmediği ifade edildi.

Polis, zanlının olayın ardından aracıyla Lefkoşa bölgesinde dolaştığını, yapılan aramalara rağmen polise teslim olmadığını ve CÖŞ ekipleri tarafından Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Soruşturma kapsamında zanlının birçok arkadaşına WhatsApp üzerinden “evi yaktım” şeklinde mesaj gönderdiğinin belirlendiğini aktaran polis, zanlının aynı mesajlarda evi yakma gerekçesinin yatak üzerinde gördüğü kırmızı renkli sütyen olduğunu yazdığını ifade etti.

Polis ayrıca aynı evin yaklaşık 24 saat sonra yeniden kundaklandığını belirterek, ikinci olayın zanlıyla bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırılacağını kaydetti.

Zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare olarak alındığını belirten polis, olay sonrasında kullandığı güzergâhlara ait kamera görüntülerinin de inceleneceğini söyledi.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada kundaklama olayıyla bağlantılı herhangi bir emare bulunmadığını, ancak oğluna ait yatak odasında iki adet mermi tespit edildiğini aktardı. Zanlının aracında yapılan aramada ise olayda kullanıldığı değerlendirilen çakmağın bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler bulunduğunu belirten polis, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gizem Erciyas, huzurundaki şahadeti değerlendirerek zanlının soruşturma amacıyla 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.