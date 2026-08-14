İşletme ve yatırım olmak üzere iki başlıkta verilen krediden, bugüne kadar bin 500 kişi yararlandı. Krediden, yaklaşık 2 bin kişi daha yararlanabilecek.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Merkez Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altuncuoğlu, Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında destek kredisi hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

-Altuncuoğlu

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Merkez Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altuncuoğlu, esnafa yönelik önemli bir destek açıkladıklarını belirterek, Başbakan Yardımcısı Ataoğlu’na teşekkür etti.

Esnaf için 3 buçuk milyar TL’lik kaynak aktarıldığını dile getiren Altuncuoğlu, bu kaynağın; bir buçuk milyar TL’lik kısmının 48 ay vadeli, yıllık yüzde 20 faizli işletme kredisi olduğunu kaydetti.

İkinci paketin yatırım amaçlı kredi olduğunu belirten Altuncuoğlu, bu pakette; 3 buçuk milyon TL’lik iş yeri edindirme kredisi ve yine 3 buçuk milyon TL’lik araç alımı kredisi olduğunu dile getirdi. İş yeri edindirme kredisinin 72, iş aracı alma kredisinin ise 60 ay vadeli olduğunu söyleyen Altuncuoğlu, ikinci pakette ayrıca, 60 ay vadeli, yüzde 20 faizli iş yerine makine alımı kredisi yer aldığını da belirtti.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Merkez Kooperatifi’nin, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine dolayısıyla da Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı olduğunu ifade eden Altuncuoğlu, “Sizlerin sayesinde bu hizmetleri veriyoruz.” dedi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, ülke ekonomisine hayat katmak için başlatılan çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

Turizm sektöründeki küçük işletmelere hibe desteği verildiğini hatırlatan Ataoğlu, son günlerde Bakanlar Kurulu kararıyla turizm sektöründeki küçük işletmelere bir hibe desteği programının daha hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi. Ataoğlu, Kalkınma Bankası aracılığıyla “can suyu kredisi” olarak adlandırdıkları işletme sahiplerine yönelik çalışmadan da bahsetti.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Merkez Kooperatifi tarafından verilecek toplam 3 buçuk milyar TL’lik kredinin çok ciddi bir rakam olduğunun altını çizen Ataoğlu, yıllık yüzde 20 faiz oranının, insanların altından kalkacağı bir oran olduğuna dikkat çekti. Ataoğlu, kredi koşullarında iki kefil ve taşınır veya taşınmaz ipotek olmasının da krediye erişimde kolaylık sağladığını kaydetti.

İhtiyacı olan vatandaşların, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Merkez Kooperatifi tarafından verilecek krediden yararlanması tavsiyesinde bulunan Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.