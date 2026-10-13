Son zamanlarda dilimizden düşmeyen bir kelime var: Etik!

Herkes etikten söz ediyor...

Herkes adaletten, vicdandan, doğruluktan ve ilkelerden bahsediyor...

Peki, gerçekten ne kadar “etik” davranıyoruz?

Daha da önemlisi, savunduğumuz etik değerleri herkese karşı aynı hassasiyetle uygulayabiliyor muyuz?

…

Öncelikle “etik” nedir, onu doğru anlamak gerekiyor…

Etik; doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, adil olanla olmayanı birbirinden ayıran ahlaki ilkeler bütünüdür…

Ancak etik, yalnızca kendimize yakın gördüğümüz insanlara karşı sergilediğimiz bir tutum değildir…

Aksine, “gerçek” etik anlayışı, bize uzak olanlara, bizimle aynı düşünmeyenlere ve hatta karşı karşıya geldiğimiz insanlara karşı gösterdiğimiz davranışlarda ortaya çıkar...

Çünkü etik, kişiye göre değişmez!

Bir davranış bizim düşüncemizi savunan biri tarafından yapıldığında doğru, karşı görüşten biri tarafından yapıldığında yanlış kabul ediliyorsa, orada etik değil, açıkça “çifte standart” vardır…

İşte tam da bu noktada “samimiyet” sorgulanmalıdır…

…

ETİK, SADECE KARŞI TARAFA HATIRLATILACAK BİR KURAL DEĞİLDİR!

Aynı ilkeler, aynı sorumluluklar ve aynı hassasiyetler “bizim” ve “bizim gibi düşüneler” için de geçerli olmalıdır…

“Bir kesimin” yanlışını yüksek sesle dile getirirken, “kendi çevremizde yaşanan benzer yanlışlara” sessiz kalıyorsak, “savunduğumuz” şeyin etik olduğunu iddia edemeyiz…

Hele ki söz konusu eşimiz, dostumuz, arkadaşımız ya da sevgilimiz olduğunda “ilkelerimizi” bir kenara bırakıyorsak, burada ciddi bir tutarsızlık vardır…

Çünkü etik, “yakınlık derecesine” göre şekillenmez…

…

ADALET, HERKESE AYNI MESAFEDE DURABİLMEKTİR…

Farklı görüşlere tahammül edebilmek, karşı düşünceye saygı göstermek ve herkes için aynı ölçütleri kullanmak etik anlayışının temelidir…

Bir insanı savunurken kullandığımız gerekçelerle başka bir insanı mahkûm ediyorsak, önce kendi “tutarlılığımızı” sorgulamalıyız…

Unutulmamalıdır ki etik, “birilerine üstünlük taslamak” için kullanılan bir kavram değildir…

Başkalarına etik dersi vermeden önce “kendi” davranışlarımıza bakabilmeliyiz…

Çünkü etik, “işimize geldiğinde” savunduğumuz, “işimize gelmediğinde” unuttuğumuz bir değer olamaz…

…

Son sözüm şu:

Etik, yalnızca “karşı” olduğumuz insanlara karşı değil, “yanında” durduğumuz insanlara karşı da aynı ilkeleri savunabilmektir, hakkaniyetli ve tarafsız olabilmektir…

Aksi hâlde bunun adı “etik” değil, kişiye göre şekillenen bir “çıkar” anlayışıdır…

Etik, insanın önce kendi davranışlarını sorgulamasını gerektirir…

Ve belki de bugün bu ülkede en çok ihtiyacımız olan şey budur…