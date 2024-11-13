Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yusuf Bilgeç, olayla ilgili bulguları aktardı. Uğuroğlu, huzurda bulunan zanlı A.A'nın2 Kasım 2024 tarihinde, saat 18:45-19:07 saatleri arasında, Küçük Kaymaklı’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından, kalmakta olduğu Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi, adresindeki ikametgâhta mahkeme emri ile yapılan aramada, zanlının giymekte olduğu şortun sol ön cebinde, folyo kâğıdına sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında renk ve görüntü itibariyle hintkeneviri türü kanunsuz uyuşturucu madde, yine zanlının yatak odası içerisinde çalışma masasının üzerinde, beyaz renkli tabağın üzerinde şeffaf naylon poşet içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında renk ve görüntü itibariyle hintkeneviri türü madde, aynı masa üzerinde beyaz renkli naylon poşet içerisine sarılı yaklaşık 0.5 gram ağırlığında uyuşturucu madde, folyo kâğıdına sarılı yaklaşık 0.5 gram ağırlığında kokain türü kanunsuz uyuşturucu madde, 1 adet ucu yanık içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü olan sarma sigara, yine üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan Casino kartı, Karo 5 iskambil kâğıdı ve 10 Euro ile yeşil reçeteye tabi olan 1 adet Lyrıca marka 100 mg hap bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlı A.A'nın maddeleri, 1 ay önce ismi bilmediği siyahi bir şahıstan 14 gram ağırlığında toplam 300 Euro’ya satın aldığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 10 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde analize gönderilen maddelerle ilgili raporun çıktığını ve tümünün uyuşturucu olduğunun teyit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ispat-vücut yapmasına emir verdi.