Demirhan Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Erdem Han, 4 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriyesi sırasında şüpheli görülen G.A.'nın üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının pantolon cebinde 7 adet Lyrica 300 mg yeşil reçeteye tabi hap bulunduğunu belirtti. Ardından zanlının evinde yapılan aramada, A.D.'ye ait sırt çantasında 70 adet, G.A.'ya ait odadaki komodin çekmecesinde ise 141 adet daha yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildiğini kaydetti.

Polis, toplam 218 adet yeşil reçeteye tabi hapın emare olarak zapt edildiğini, hapların İlaç ve Eczacılık Dairesi'nden izinli temin edilip edilmediğinin araştırılacağını ifade etti. Hapların ayrıca uzmanlar tarafından incelenmesi ve rapor hazırlanması amacıyla Foto-Parmak İzi Şubesi'ne gönderileceğini belirten polis, zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki edebileceklerini söyledi.

Soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasını talep eden polis, talebini mahkemeye sundu.

Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak G.A. ile A.D.'nin 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.