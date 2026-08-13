Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Erdem Han mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 4 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince yapılan devriye sırasında şüpheli görülen G.A.’nın üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlının pantolon cebinde 7 adet Lyrica 300 mg hap bulunduğunu belirtti.

Akabinde zanlının evinde arama yapıldığını kaydeden polis, evde bulunan A.D.’ye ait sırt çantasında 70 adet yeşil reçeteye tabi hap tespit edildiğini söyledi. Polis, G.A.’ya ait odadaki komodin çekmecesinde ise 141 adet daha yeşil reçeteye tabi hap bulunduğunu aktardı.

Zanlıların tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını belirten polis, emare olarak alınan hapların İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden izinli olarak temin edilmediğinin tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın zanlıların etki edemeyeceği oranda tamamlandığını ifade eden polis, mahkemeden uygun teminat şartları belirlenmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç, A.D.’nin askıda davası bulunması nedeniyle bir ayı aşmayan süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Yargıç, G.A.’nın ise yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücut yapmasına, 80 bin TL nakit teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 500 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir vererek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.