Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 22-29 Haziran 2026 tarihleri arasında Güzelyurt’ta bir şahsa ait ikametgahtan bir adet tam cumhuriyet altını ile bir adet gram altın çalındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlı olarak aranan T.S. (E-21), 6 Eylül 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edildi.

Zanlı polis tarafından tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.