-ÖZEL HABER-

Hayatlarını birleştirmek için 2026 yazını tercih eden çiftler, sezon boyunca hızla yükselen düğün masraflarıyla karşı karşıya kaldı. Yaz düğün sezonunun sonuna yaklaşılırken ortaya çıkan maliyet tablosu, evlenmenin artık ciddi bir bütçe gerektirdiğini gözler önüne serdi.

Gündem Kıbrıs Gazetesi’nin 2026 yaz sezonu boyunca düğün sektöründeki fiyatlara ilişkin yaptığı araştırmaya göre; düğün salonundan otele, kır düğününden gelinliğe, kuaförden fotoğraf çekimine kadar hemen her kalemde yüksek rakamlar dikkat çekti.

Sezon boyunca ortalama bir düğün organizasyonunun maliyeti 600 bin TL’den başlarken, daha kapsamlı ve lüks tercihlerde toplam harcama 1,5 milyon TL’yi aştı.

Salon düğünü: En az 250 bin TL

2026 yazında daha ekonomik bir organizasyon arayan çiftlerin ilk seçeneklerinden biri düğün salonları oldu. Ancak salon fiyatları da sezon boyunca çiftlerin bütçesini zorladı.

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa bölgelerinde sezon boyunca karşılaşılan ortalama fiyatlar şöyle oldu:

• Sadece tebrik organizasyonu: 180 bin TL – 300 bin TL

• Kokteylli salon düğünü: 350 bin TL – 650 bin TL

• Yemekli salon düğünü: 600 bin TL’den başlayan fiyatlar

Salonların büyük bölümü bu fiyatlara DJ veya müzik hizmeti, temel dekorasyon, maket pasta, salon içi fotoğraf çekimi ve masa düzenini dahil etti. Ekstra süsleme, profesyonel çekim ve özel konsept isteyen çiftlerin maliyeti ise daha da yükseldi.

Otel düğünleri lüks tercihe dönüştü

2026 yazında özellikle sahil otellerinde gerçekleştirilen düğünler ilgi görmeye devam etti. Ancak fiyatlar nedeniyle otel düğünleri yüksek bütçe gerektiren seçeneklerin başında yer aldı.

KKTC’de 300 kişilik bir otel düğününün sezon boyunca ortalama maliyeti:

• Kokteylli organizasyonlarda: 700 bin TL – 1 milyon TL

• Yemekli organizasyonlarda: 1 milyon TL – 1 milyon 800 bin TL

Menü içeriği, alkollü servis, canlı müzik ve özel dekorasyon tercihleri rakamların daha da yükselmesine neden oldu.

Kır düğünü modası bu yaz da devam etti

Doğayla iç içe bir düğün isteyen çiftlerin tercihlerinden biri de kır düğünleri oldu. Ancak açık hava organizasyonları da 2026 yazında ekonomik bir alternatif olmaktan çıktı.

Sezon boyunca ortalama fiyatlar:

• Sade kır düğünü: 450 bin TL’den başlayan fiyatlar

• Konsept ve dekorasyonlu organizasyonlar: 800 bin TL – 1 milyon 200 bin TL

Işıklandırma, sahne kurulumu, canlı müzik ve özel dekorasyon gibi ayrıntılar toplam maliyeti önemli ölçüde artırdı.

Gelinlik ve damatlık fiyatları el yaktı

2026 yaz düğün sezonunda çiftlerin bütçesini zorlayan önemli kalemlerden biri de gelinlik ve damatlık oldu.

• Hazır model gelinlikler: 60 bin TL’den başlayan fiyatlar

• Özel dikim gelinlikler: 150 bin TL – 300 bin TL

• Damatlık fiyatları: 35 bin TL – 120 bin TL

İthal kumaş ve özel tasarım tercihleriyle bu rakamlar daha da yukarı çıktı.

Gelin başı 80 bin TL’yi gördü

Kuaför ve profesyonel makyaj hizmetleri de sezonun dikkat çeken giderleri arasında yer aldı.

• Gelin saçı ve profesyonel makyaj: 50 bin TL – 80 bin TL

• Damat tıraşı ve bakım: 10 bin TL – 15 bin TL

Prova, cilt bakımı ve ekstra uygulamalar ise bazı işletmelerde ayrıca ücretlendirildi.

Pasta ve pastiş de bütçeyi büyüttü

Düğün pastası ve ikramlık fiyatları da 2026 yazında çiftlerin karşısına önemli bir gider olarak çıktı.

• Pasta dilim fiyatı: 80 TL – 120 TL

• 300 kişilik düğün pastası: 24 bin TL – 36 bin TL

• Pastiş tanesi: 50 TL – 120 TL

• 300 kişilik pastiş maliyeti: 15 bin TL – 36 bin TL

Tercih edilen ürün, içerik ve sunuma göre rakamlar değişiklik gösterdi.

Fotoğraf ve video için ayrı bütçe gerekti

Düğün gününü profesyonel çekimlerle ölümsüzleştirmek isteyen çiftler de yüksek rakamlarla karşılaştı.

• Stüdyo çekimleri: 30 bin TL’den başlayan fiyatlar

• Dış mekân çekimleri ve albüm paketleri: 50 bin TL – 120 bin TL

Drone çekimi ve özel düğün klibi gibi hizmetlerin eklenmesiyle maliyet daha da arttı.

Balayı ve ev masrafları bu hesaba dahil değil

Düğün sezonunun sonunda ortaya çıkan toplam tablo ise dikkat çekici. Balayı, ev kurma, takı, nikah işlemleri ve ulaşım giderleri hesaba katılmadan dahi evlilik organizasyonu yüz binlerce lirayı buldu.

2026 yaz sezonunda minimum bütçeli bir düğün yaklaşık 450 bin TL’ye, orta segment bir organizasyon 700 bin TL ile 1 milyon TL arasına, lüks düğünler ise 1,5 milyon TL’nin üzerine çıktı.

Yüksek fiyatlar düğün tercihlerini değiştirdi

Sezon boyunca yükselen maliyetler, çiftlerin düğün tercihlerini de değiştirdi. Kalabalık davetli listelerinin azaltılması, aile arasında nikah ve yemek organizasyonları ile daha sade kutlamalar öne çıktı.

Bazı çiftler ise yüksek düğün masraflarından kaçınmak için geleneksel organizasyonlardan tamamen vazgeçerek sade nikah seçeneklerine yöneldi.

2026 yaz düğün sezonu geride kalırken ortaya çıkan tablo, evlilik hazırlığında artık yalnızca “Evet” demenin değil, o güne ulaşmanın da ciddi bir ekonomik planlama gerektirdiğini gösterdi.