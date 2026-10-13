Çatalköy’de 70 yaşındaki Menevşe Şengül, ikametgâhında aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

13 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda, ikametgâhında rahatsızlanan Şengül, ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Şengül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Darp veya cebir izine rastlanmadı

Görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, Şengül’ün cansız bedeni üzerinde darp veya cebir izine rastlanmadığı bildirildi.

Şengül’ün kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği kaydedildi.