Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı.

Kuşak 14 Eylül 2023 tarihinde saat 12.20 - 12.54 saatleri arasında zanlı İ.İ.T'nin arama emri ışığı altında ikametgahında yapılan aramada ikametgahın giriş kısmındaki beyaz renk camlı komidin masasının birinci çekmecesinde Rum Menşeili olup tasarruf edip ve bulundurması yasak olan toplam 17 adet farklı markalarda fişek ve 1 adet Med marka el dedektörü kanunsuz olarak bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlının suçüstü tutuklandığını aynı gün gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu, serbest kalması halinde tahkikatı olumsuz etkileye bileceğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadetti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

