Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler, soruşturmaya ilişkin bulguları aktardı.

Polis, 26 Eylül 2026 tarihinde saat 19.45 ile 20.30 arasında B.C.D.’nin Lefkoşa’da kaldığı ikametgahta zanlının huzurunda arama gerçekleştirildiğini söyledi.

EVDE İKİ TABANCA VE 15 MERMİ BULUNDU

Polis, ikametgahta yapılan aramada seri numarası bulunmayan 9 mm çapında Sig Sauer marka tabanca ile tabancaya takılı şarjör içerisinde 7 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğunu belirtti.

Aramada ayrıca 7.65 mm çapında Glock marka bir tabanca ile şarjöründe 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi tespit edildiği kaydedildi.

Silah ve mermiler emare olarak alındı.

ÜÇ FARKLI TÜR UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polis, evde üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazinin yanı sıra yaklaşık 20 gram Hint keneviri, 20 gram kokain ve 150 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Ele geçirilen maddeler emare olarak alınırken, B.C.D. suçüstü hali gereği tutuklandı.

Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak soruşturma amacıyla 3 gün tutukluluk emri alındığı belirtildi.

POLİS: “HAMİTKÖY’DE BİR KONUMDAN ALDIĞINI SÖYLEDİ”

Polis, B.C.D.’nin verdiği ifadede uyuşturucu maddeler ile silahları Hamitköy’de bir konumdan aldığını ve yakalanmaması halinde Lefkoşa’da başka bir konuma bırakacağını söylediğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu kaydetti.

Ele geçirilen uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin analize, silahların ise balistik incelemeye gönderildiği belirtildi.

Polis ayrıca meseleyle bağlantılı olarak aranan bir şahıs bulunduğunu ifade ederek B.C.D.’nin 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, B.C.D.’nin soruşturma amacıyla 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.