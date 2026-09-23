Lefkoşa’da “kanunsuz uyuşturucu madde ve hap ithal, alma, tasarruf ve verme” suçlarından tutuklanan E.E.E. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Hacı Durdu Özer, 26 Ağustos 2026 tarihinde zanlının Göçmenköy’deki evinde uyuşturucu bulunduğu ve satışını yaptığı yönünde bilgi alınması üzerine aynı gün saat 11.40-12.00 arasında mahkeme emriyle arama yapıldığını söyledi.

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada zanlının tasarrufunda satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 170 gram Hint keneviri, yaklaşık 2 gram yeşil renk toz madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 103 adet hap ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 42 bin 300 TL nakit para bulunduğunu ve emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde Hint kenevirini 58 gram olarak Güney Kıbrıs’tan bir şahıs aracılığıyla ithal ettiğini ve Göçmenköy’de bir yerden aldığını söylediğini aktardı. Zanlının, 28 gram dışında kalan kısmı gramı 1.400 TL’den sattığını itiraf ettiği de mahkemeye aktarıldı.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, emarelerin analize gönderileceğini ve zanlının aranan şahıs olduğunu kaydetti. Polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gizem Erciyas, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek E.E.E.’nin 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.