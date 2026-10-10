Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Görkem Taşlı, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 9 Ekim 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şubesi ekipleri tarafından zanlı A.Ş.’nin Lefkoşa’daki ikametgâhında mahkeme emriyle ve zanlının huzurunda arama yapıldığını belirtti.

Yapılan aramada, yaklaşık 103 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan bir öğütücünün ele geçirilerek emare alındığını kaydeden polis, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerle ilgili incelemelerin sürdürüleceğini belirterek, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla zanlının ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlı A.Ş.’nin soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.