Vakıfların kuruluş amaçları doğrultusunda hareket eden ve değerlerimize sahip çıkarak camilerin gerekli bakım ve onarımını sağlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, çalışmalarıyla camilerin ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyor.

Bu bağlamda Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin katkılarıyla İskele Camisi, ahşap bir mutfak ve yemekhane ile donatıldı.

Cami avlusuna eklenen ahşap mutfak ve yemekhane ile Cuma günleri vatandaşlara çorba ikramında bulunuluyor.

Bu adımlar, ecdadımızdan gelen paylaşma duygusuyla harmanlanarak, toplumun birlik ve dayanışma ruhunu canlandırıyor.