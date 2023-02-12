Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, deprem dolayısıyla Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından sürdürülen yardım çalışmaları devam ediyor.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği öncülüğünde 8 kişilik gönüllü ekiple yola çıkan yardım konvoyunun Kahramanmaraş’a ulaştığı belirtilen açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin de katkı sağladığı yardımların Kahramanmaraş kırsalı için battaniye, çocuk bezi, hijyen malzemeleri, kuru gıda, su ve çocuklar için ikram gibi çeşitli acil ihtiyaçlar içerdiği ifade edildi.

Ayrıca imkansızlık nedeniyle bölgeden ayrılamayan depremzedelere de toplu taşıma noktasında destek verileceği belirtilerek, yaralılara acil şifa ve hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileğinde bulunuldu.