Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi (Evkaf) tarafından Gazimağusa’da Palm Beach Bölgesinde Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılacak Yat Limanı ve Otel Yapımı projesinde bahsi geçen konunun “Deniz Yıldızı (Laguna) Apartmanları” ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı açıklandı.

Açıklamada, gün içinde basında yer alan Turizm Planlama Dairesi Müdürlüğü tarafından Gazimağusa’da Palm Beach Bölgesinde Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılacak Yat Limanı ve Otel Yapımı Projesinde bahsi geçen konunun Deniz Yıldızı (Laguna) Apartmanları ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı belirtilerek, iki konunun birbirinden farklı ve bağımsız olduğu kamuoyuna duyuruldu.