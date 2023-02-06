Türkiye’deki depremzedelere destek için Evkaf 2 Milyon TL katkı sağladı.
Evkaf'tan yapılan açıklamada "depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyor geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
Türkiye’deki depremzedelere destek için Evkaf 2 Milyon TL katkı sağladı.
Evkaf'tan yapılan açıklamada "depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyor geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
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