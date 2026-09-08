Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi , Hindu bir dini grubun ziyareti sırasında kadın çalışanların görev yerlerinden çekilmesinin ardından başlayan iş bırakma eylemiyle sarsıldı.

Eyfel Kulesi'ni işleten SETE şirketi, ziyaretçi grubunun "kadınlarla etkileşimin sınırlandırılması" yönünde talepte bulunduğunu doğruladı ve bu koşulların kabul edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Kadın çalışanların görev yerlerinden uzaklaştırıldığını ve bazı noktalarda yerlerine erkek çalışanların getirildiğini belirten personel ise uygulamaya tepki göstererek iş bıraktı.

"BU KOŞULLAR KABUL EDİLMEMELİYDİ"

Krizin merkezinde Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) adlı Hindu dini hareketinin Eyfel Kulesi ziyareti yer aldı.

SETE, grubun ziyaretinin “kadınlarla etkileşimi” sınırlayacak şekilde düzenlenmesini talep ettiğini kabul etti. Şirket yaptığı açıklamada, “Bu koşullar kabul edilmemeliydi.” ifadelerini kullandı.

Yönetim ile çalışanlar arasında pazartesi günü yapılan görüşmenin ardından Eyfel Kulesi'nin bugün yeniden açılacağı duyuruldu.

KADIN ÇALIŞANLARA "GÖRÜNMEYİN" TALİMATI VERİLDİ

Eyfel Kulesi çalışanları ise yayımladıkları açıklamada, ziyaret sırasında yaşananlara sert tepki gösterdi.

Personel, “Kadın çalışanların yalnızca cinsiyetleri nedeniyle geri plana itilmesine, yerlerinin değiştirilmesine ve görünmez kılınmasına yol açan mesleki talimatları” kınadıklarını bildirdi.

Açıklamaya göre hem Eyfel Kulesi'nin kadın çalışanlarına hem de taşeron şirketlerde görev yapan kadın personele, dini heyetin ziyareti sırasında kendilerini “görünmez” hale getirmeleri yönünde talimat verildi.

Bazı kadınlardan görev yerlerini terk ederek başka bölgelere geçmeleri istendi. Bazı noktalarda kadın çalışanların yerine erkek personel görevlendirildi.

Kadın çalışanlara ayrıca heyetin bulunduğu süre boyunca belirli alanlardan geçmemeleri yönünde talimat verildiği belirtildi.

Çalışanlar, böyle bir durumla karşı karşıya bırakılmalarının kendilerinde büyük şaşkınlık ve rahatsızlık yarattığını ifade etti.

ÇALIŞANLAR İŞ BIRAKTI

Uygulamanın ortaya çıkmasının ardından Eyfel Kulesi personeli tepki olarak iş bıraktı.

Eylem nedeniyle dünyanın en çok ziyaret edilen turistik yapılarından biri olan Eyfel Kulesi geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Personel ile yönetim arasında yapılan görüşmenin ardından işletmeci şirket uygulamadaki hatayı kabul etti ve kulenin yeniden açılması için anlaşmaya varıldı.