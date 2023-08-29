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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun "Sendikalarla görüştüm, eyleme destek vermeyeceklerini söylediler" açıklamasına yanıt verdi.

Gündem Kıbrıs'a özel açıklamalarda bulunan Eylem, "Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın Perşembe günkü eyleme katılmama gibi bir kararı yoktur. Biz sendika olarak saat 10.00'da Milli Eğitim Bakanlığı önündeki eylemde yerimizi alacağız. Hiçbir şekilde buna katılmamamız söz konusu değildir. Sayın Bakan bu bilgiyi nereden aldı bilmiyorum. Sendikanın öyle bir kararı yoktur" dedi.

"BİZ SENDİKA OLARAK TAM GÜN EĞİTİME KATILMAYACAĞIZ"

Eylem, "Elimizde bilimsel çalışmalar vardır. Ekonomik eşitsizlik nedeniyle tam gün eğitime geçildiğinde 5 bin çocuk aç kalacaktır. Biz sendikalar olarak böyle bir şeyi göze almayız. Sayın Çavuşoğlu bu bilimsel çalışmayı bizden talep ederse, kendisine veririz" ifadelerini kullandı.

"Biz sendika olarak tam gün eğitime katılmayacağız" açıklamasını da yapan Eylem, "O belirttikleri 2 gün dersleri yapmayacağız. Bu çocukları aç bırakmayacağız..." diye konuştu.