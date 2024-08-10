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​11 Ağustos 2024 tarihinde ise, Derinya Kara Sınır Kapısı’nda protestocuların 07.30-12.30 saatleri arasında gerçekleştirecekleri eylemlere bağlı olarak, söz konusu kara sınır kapısında giriş-çıkış işlemlerinin etkilenebileceği bilgisi verilmiştir.

​Aynı gün (10 Ağustos 2024) saat 21.00’de, eylemcilerin Derinya Kara Sınır Kapısı’nda eylemlerini gerçekleştirecekleri ve bu bağlamda, söz konusu kara sınır kapısında da Rum tarafındaki giriş-çıkış işlemlerinin durdurulacağı bilgisi alınmıştır.

Dışişleri duyurdu: Hafta sonu kara sınır kapılarında eylem var

Dışişleri duyurdu: Hafta sonu kara sınır kapılarında eylem var

“BMBG yetkililerinden alınan bilgiye göre, 10 Ağustos 2024 tarihinde 00.30-03.00 saatleri arasında Metehan, Ledra Palas ve Lokmacı Kara Sınır Kapıları’nda, Rumların ‘Isaak – Solomou’yu anma etkinliği’ çerçevesinde düzenleyecekleri eylemler nedeniyle, Rum tarafında giriş-çıkış işlemlerinin durdurulacağı belirtilmiştir.

Bakanlık açıklaması şöyle:

Açıklamaya göre, eylemlerden Metehan, Ledra Palas, Lokmacı ve Derinya kapıları etkilenecek.

Bakanlık, yarın ve pazar günü Güney Kıbrıs’taki bazı sınır kapılarında “Isaak-Solomou’yu anma etkinliği” çerçevesinde düzenlenecek eylemler konusunda Birleşmiş Milletler Barış Gücü yetkililerinden alınan bilgi uyarınca duyuruda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, hafta sonunda Güney Kıbrıs’ta bazı sınır kapılarında yapılacak eylemler nedeniyle geçişleri duracağını duyurdu.

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