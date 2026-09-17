EZKOOP ve ZEYTİNKOOP’tan yapılan ortak yazılı açıklamada, yasa ve tüzüklere rağmen, kaçak; sağlığa ve standartlara uygunsuz zeytinyağı kullanımının arttığı ileri sürüldü.

Zeytinyağı tedarikçileri, değirmenler ve zeytin üreticileriyle yapılan toplantılar sonucunda sorunların ortak olduğu ifade edilen açıklamada, Tarım Bakanlığı’nın zeytin ve ürünlerinde kayıt ile denetimi artırması ve sürdürmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, teşvik sisteminin, üreticilere ekonomiye kazandırılan ve belgeli evrak üzerinden satılan her litre yağa karşılık yapılması önerilerek, bu uygulamanın zeytin ve ürünlerinin pahalılaşmasını durduracağı, üreticinin de mağduriyetini engelleyeceği ifade edildi.

Açıklamada teşvik sisteminin değiştirilmesine yönelik alınan kararın, zeytin konseyine sunulduğu ve katılımcılar tarafından karar üzerinde çalışma yapmak için kayda geçirildiği vurgulanarak, bu önerinin hükümete iletileceği kaydedildi.