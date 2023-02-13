Deprem bölgesinde fahiş fiyatla çorba satan dinlenme tesisine 1 milyon 860 bin lira para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede yaşanan büyük depremin ardından deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlara bir yol üzeri dinlenme tesisinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntülerin yer aldığı anımsatıldı.



Bu işletmeyle ilgili Bakanlığa çok sayıda şikayet başvurusunun ulaştığına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu minvalde Ticaret Bakanlığımızın denetimleri aralıksız devam etmektedir."