Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Veysel Sare’ye 1 yıl, Musa Çiçek’e 8 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti Uzun süreli hürriyeti bağlayıcı ceza aldıklarından dolayı Sare ve Çiçek’in cezalarının bugünden itibaren başladığını bildirdi.

8 Şubat 2022 Tarihinde Çatalköy’de bulunan evine giderken hain bir pusuya düşürülerek hayatını kaybeden sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şöförü Murat Demirtaş suikastı ile ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesi zanlılara hüküm vermişti.

Zanlılar Veysel Sare ve Musa Çiçek Falyalı suikastında Ağır Ceza’da suçlu bulunarak Veysel Sare'ye 35 yıl, Musa Çiçek'e 20 yıl hapis cezası verilmişti.