Fas'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 632 kişi hayatını kaybetti.



Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 6,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde son açıklanan rakama göre 632 kişi yaşamını yitirdi. 329 kişi de yaralandı.

Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.

Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı.Fas'taki kurtarma ekipleri yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor.



Bu arada ekiplerin depremden sonra yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.

Türk Kızılay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fas'ın Marakeş şehrinde meydana gelen deprem sonrası afet ekiplerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti. "El-Yevm 24" haber sitesi, depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü belirtti.



Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Depremde Marakeş'in tarihi surlarının bir kısmının da zarar gördüğü aktarıldı.



Yerel gazeteler, Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde hissedildiğini yazdı.



Yerel basın tarafından ilk bilgilerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş Fas’ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız."

AB'DEN TAZİYE VE DESTEK MESAJLARI

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının başkanları Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından dayanışma ve taziye mesajları paylaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformu X üzerinden Fransızca yaptığı açıklamada, "Dün gece yüzlerce can alan korkunç deprem karşısında tüm kalbimle Fas halkıyla birlikteyim. Düşüncelerim kurbanların aileleriyle, acil şifalar dilediğim yaralılarla ve takdire şayan bir iş yapan ilk müdahale ekipleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "Düşüncelerim bu trajediden etkilenen herkesle ve arama operasyonuna katılan kurtarıcılarla birlikte. AB, bu zor anlarda Fas'ı desteklemeye hazır." açıklamasını yaptı.



Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise paylaşımında "Yüzlerce kişinin ölümüne ve çok daha fazlasının evsiz kalmasına neden olan depremin ardından Fas'tan yıkıcı haberler geldi. Bu zor ve trajik anda düşüncelerim tüm kurbanlarla, onların sevdikleriyle ve tüm Fas halkıyla birlikte." ifadelerine yer verdi.