Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, depremde ölü sayısının 2 bin 12'ye, yaralı sayısının 1404'ü ağır olmak üzere 2 bin 59'a çıktığı belirtildi.

Ölümlerin, El-Huz bölgesi, Tarudant, Şişava, Verzazat, Marakeş, Azila, Agadir, Kazablanka ve Yusifiyye bölgesinde kaydedildiği aktarıldı.

Fas Silahlı Kuvvetleri, yerel yönetimler, güvenlik güçleri ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği, insani yardımların deprem bölgelerine ulaştırılması için tüm imkanların seferber edildiği kaydedildi.

Fas medyası, önceki gün yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 1037'ye, yaralı sayısının 721'i ağır olmak üzere 1024'e çıktığını duyurmuştu.